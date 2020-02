Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Persoonlijke verhalen over gedwongen adoptie

In het onderzoek naar misstanden bij adoptie tussen 1954 en 1984 hebben zich inmiddels vijfhonderd personen gemeld. In deze periode zijn in Nederland naar schatting vijftienduizend kinderen onder druk afgestaan voor adoptie.

Met dit onderzoek moet er meer duidelijkheid komen over onder meer de situaties van de betrokkenen. Op NUjij vertelden meerdere lezers al over hun situatie over die tijd, onder wie Ton57.

“Mijn vrouw is zo'n geval. Haar moeder, uit welgestelde kringen uit het westen, raakte op haar zeventiende zwanger. Onder druk van haar moeder is zij naar familie in Brabant gegaan en heeft daar mijn vrouw ter wereld gebracht en aan een weeshuis afgestaan. Mijn vrouw is toen enkele maanden later geadopteerd door op zich een lief, kinderloos echtpaar, ook uit het westen. Zo op het eerste gezicht eind goed al goed. Maar mijn vrouw paste totaal niet in dit gezin en in haar nieuwe familie. Mijn vrouw bleek hoogbegaafd terwijl de adoptiefamilie uit betrekkelijk simpele mensen bestond, die geen benul hadden hoe hier mee om te gaan. Mijn vrouw heeft mede daardoor een verschrikkelijke jeugd gehad. Wij hebben geen kinderen, omdat mijn vrouw geen idee had over haar herkomst (dacht dat ze verwekt was tijdens seksueel misbruik). Enkele jaren geleden dook haar biologische moeder op en hoorde zij het echte verhaal. Helaas voor mijn vrouw te laat om nog kinderen te krijgen.” Ton57

Ook lezer Periscoop heeft iets soortgelijks meegemaakt. Hij was twee jaar toen de kinderrechter hem uit huis plaatste.

“Ben zelf als jochie van twee jaar in 1964 in een kindertehuis terechtgekomen. Ik ben daar samen met mijn één jaar jongere broertje door de kinderrechter geplaatst, omdat onze moeder niet in staat was goed voor ons te zorgen. Het traject dat ik daarna gevolgd heb langs pleeggezinnen en kindertehuizen heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Mijn vader is door de kinderbescherming altijd bij ons weggehouden. Het feit dat je opgroeit zonder je moeder en geen enkele band met je "echte" familie zorgt dat je als kind altijd een niet in te vullen leegte in jezelf ervaart en dat is iets dat je altijd met je meedraagt; ongeacht de goede bedoelingen van mensen die je later ontmoet. Dat er zoveel kinderen uit misplaatste fatsoensnormen en door kerkelijke druk zijn gescheiden van hun moeders die ze misschien heel veel moederliefde en warmte hadden kunnen geven is voor mij een verschrikkelijke en moeilijk te verteren tragedie. Scheid een kind alleen van zijn/haar ouders als het echt niet anders kan.” Periscoop

Ophef om 'Marokkanen-tweet' Baudet

Thierry Baudet is in opspraak gekomen nadat hij een tweet stuurde over twee vriendinnen die volgens hem lastig werden gevallen in de trein. Het bleek te gaan om een kaartcontrole van de NS.

Moet Thierry Baudet hiervoor zijn excuses aanbieden? Dat is de hoofdvraag waarop werd gereageerd op NUjij. Zelf noemde Baudet de tweet "te snel en te stevig", maar een verontschuldiging bleef uit. Lezer Bazige vindt de reactie van de FVD-leider te makkelijk.

“Hij probeert nu zijn fout goed te praten door te refereren naar het gevoel van onveiligheid dat veel mensen ervaren. Dat gevoel van onveiligheid wordt voor een groot deel veroorzaakt door dit soort opruiende berichten. Dit is een excuus verzinnen, geen excuus maken. Dat hij nu aangeeft dat de controleurs intimiderend waren is weer een schop na. Triest.” Bazige

Daarnaast zijn er ook mensen die de aandacht voor deze tweet wat overdreven vinden, zoals Godpodja_Ana.

“Van mij hoeft Baudet geen excuses aan te bieden. Hij heeft toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt, klaar. Wat valt hier nog verder aan op te helderen? Al dat politiek correcte gezeur hier, meer dan zevenhonderd reacties, tot en met het van minuut tot minuut oplepelen van het hele scenario. Move on, zou ik zo zeggen.” Godpodja_Ana

Partnerverlof net zo lang als zwangerschapsverlof in Finland

Finland gaat het partnerverlof gelijktrekken met het zwangerschapsverlof. Het doel van de maatregel is om onder meer gendergelijkheid te bevorderen. Wij vroegen lezers of Nederland ook deze maatregelen zou moeten treffen. Lezer Bintje7a vindt van wel.

“Gelijkstellen van verplicht ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen is een cruciaal punt om gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen te bereiken. Dan zijn namelijk de lasten van zwangere werkneemsters en hun partners voor werkgevers gelijk over vrouwen en mannen verdeeld. Dat leidt uiteindelijk tot gelijke carrièrekansen, gelijke betaling en mogelijkheid beiden minder te werken, i.p.v. minder werken door de lager betaalde vrouw, omdat dat minder kost. Het zeer korte vaderschapsverlof in NL is wat dat betreft zeer achterhaald en een serieus obstakel voor gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen” Bintje7a

Ex-Sanddbezorgers over de transitie naar PostNL

Vorige week kwam naar buiten dat minder dan de helft van de bezorgers van Sandd meegaat naar PostNL. Op NUjij vroegen we ex-medewerkers uit te leggen waarom ze wel of niet zijn overgestapt. Op basis van deze reacties hebben we een nieuw artikel geschreven met betrokkenen bij deze transitie.

