De tweet van Thierry Baudet over Marokkanen in de trein was een van de grootste nieuwsverhalen van afgelopen week. Politiek verslaggever Avinash Bhikhie van NU.nl sprak zijn partijgenoot Theo Hiddema en bevroeg Baudet zelf. Samen met hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman bespreekt hij waarom dit tweetje meerdere dagen nieuws opleverde.

