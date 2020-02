VVD en CDA gaan mogelijk met Forum voor Democratie regeren in de provincie Noord-Brabant. Vrijdag werd bekend dat de partijen een volgende stap zetten in de formatie om tot een coalitie te komen. De aankondiging volgt in de week dat FVD-partijleider Thierry Baudet de omstreden 'Marokkanen'-tweet verstuurde.

VVD Brabant schrijft op de website dat "de drie grootste partijen samen een poging wagen om een stabiele én open meerderheidscoalitie te bouwen."

Noord-Brabant verkeert sinds december vorig jaar in een bestuurlijke impasse. Het CDA stapte toen uit onvrede over het stikstofbeleid uit het college met VVD, D66, PvdA en GroenLinks. De christendemocraten spraken een voorkeur voor een "centrumrechtse coalitie" met de VVD en FVD uit. VVD en CDA verkiezen samenwerking met FVD boven een variant met D66, GroenLinks, PvdA en SP.

De VVD in Noord-Brabant liet eerder al weten FVD niet uit te sluiten, ook niet na de recente uitlatingen van Baudet. "Niet met Forum praten zou een schoffering zijn van de 100.000 mensen die op die partij gestemd hebben", zei de Brabantse VVD'er Christophe van der Maat tegen het Eindhovens Dagblad.

Op de vraag of de tweet van Baudet de VVD dwarszit, zei Van der Maat dat hij in Noord-Brabant niet te maken heeft met Baudet, maar met de Brabantse fractievoorzitter Eric de Bie.

Baudet in opspraak door treintweet

Baudet kwam deze week in opspraak nadat hij op sociale media deelde dat twee vriendinnen van hem in de trein zouden zijn lastiggevallen door "vier Marokkanen". In werkelijkheid ging het om een kaartcontrole van de NS. Omdat de vriendinnen van Baudet niet meewerkten, voegde een agent in burger zich bij de drie controleurs.

Baudet bood geen excuses aan, maar zei wel dat hij "te snel en te stevig" had gereageerd. Of Baudet moedwillig onjuiste informatie deelde, is niet duidelijk: hij wil geen antwoord geven op de vraag of hij wist dat de vrouwen te maken hadden met een kaartcontrole.