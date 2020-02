Het College voor de Rechten van de Mens buigt zich donderdag in Utrecht over de vraag of kappers discrimineren op basis van geslacht. Vrouwen betalen namelijk over het algemeen meer voor een knipbeurt dan mannen. Volgens Gonny Eussen van de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) speelt deze kwestie echter al langer onder kappers.

In de Volkskrant zegt Winnie Hänschen, die de klacht heeft ingediend, te hopen dat de zaak ertoe leidt dat alle Nederlandse kappers hun prijzen genderneutraal maken, ongeacht iemands haarlengte. Volgens Eussen gebeurt dat al steeds meer. "Uit de reacties die wij van kappers krijgen, blijkt dat heel veel kappers al genderneutrale tarieven hanteren." Ook baseren veel kapsalons hun prijzen op basis van de tijd dat een klant in de knipstoel zit, legt zij uit.

De kappersorganisatie, die ongeveer 65 procent van alle kappers in Nederland vertegenwoordigt, houdt geen overzicht van gemiddelde prijzen bij. Uit een onderzoek van RTL Z onder 585 kapsalons in 2018 bleek wel dat vrouwen gemiddeld 27,29 euro en mannen gemiddeld 23,13 euro kwijt waren per knipbeurt. Dat is een verschil van 4,16 euro.

Volgens Eussen brengen vrouwen gemiddeld meer tijd door in de kapsalon, omdat er bij hen meer producten als conditioner of haarverf aan te pas komen. Daarbij hebben vrouwen vaak langer haar dan mannen en het knippen kost dan automatisch meer tijd.

Organisatie gaat kappers voorlichten

De ANKO zal de kappers wel gaan voorlichten over deze problematiek. "Als het prijsverschil alléén terug is te voeren op het verschil tussen man en vrouw, dan vinden wij ook dat de tarieven gelijkgetrokken moeten worden", zegt Eussen.

"Onze indruk is echter dat dit meestal niet het geval is en dat er andere kostenverhogende componenten een rol spelen. Overigens mag de brancheorganisatie geen dwingende adviezen geven, maar houden wij onze leden wel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen."

Om helder te krijgen hoe groot het probleem is en hoe kappers hun prijzen opbouwen, startte de ANKO in oktober een onderzoek onder de 5.500 leden. Die cijfers worden echter pas volgende maand verwacht, al zegt Eussen het mooier te hebben gevonden als zij die resultaten nu al kon laten zien.