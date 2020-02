De top van Rijkswaterstaat heeft eind vorig jaar het Amsterdamse bouwbedrijf Bontrup toegestaan om duizenden tonnen afvalstoffen te dumpen in een natuurplas in Gelderland, schrijft de Volkskrant donderdag op basis van onderzoek van televisieprogramma Zembla. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra zou daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

Het zou gaan om de afvalstof granuliet, dat vrijkomt bij het bewerken van graniet en zandsteen. Bontrup bewerkt graniet voor de aanleg van asfaltwegen in Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschouwt het bedrijf als "een van de belangrijkste leveranciers voor wegenbouwers", schrijft de krant op basis van een interne memo.

Het werk dreigde echter stil te vallen, omdat Bontrup geen capaciteit meer had om granuliet op te slaan. Het dumpen in natuurplas Over de Maas leek uitkomst te bieden, omdat granuliet de bodem kon verondiepen na de zandwinning die er plaatsvindt.

'Gevolgen voor het milieu onduidelijk'

Echter zaaiden deskundigen van het ministerie twijfels over het storten en waarschuwden dat de gevolgen van de afvalstof voor het milieu op de lange termijn onbekend zijn. Ook twee vergunningsverleners zouden afzonderlijk van elkaar de aanvraag voor de stort hebben afgewezen, maar het tij in de zaak keerde toen Zijlstra instapte.

Zijlstra bracht het bedrijf in contact met de top van Rijkswaterstaat en een dag na de laatste afwijzing keurt de overheidsinstantie de aanvraag toch nog goed, "op basis van gewijzigde inzichten", aldus de Volkskrant. Volgens Zijlstra was er sprake van "een ambtelijke obstructie op uitvoerend ambtelijk niveau" en hij ontkent druk te hebben gezet op Rijkswaterstaat.

Desondanks blijft zijn bemoeienis enigszins opvallend: Zijlstra is sinds zijn aftreden CEO bij bouwonderneming Volker Wessels, dat een belangrijke afnemer is van de steenslag die Bontrup verkoopt voor de aanleg van snelwegen, meldt Zembla.

Oud-minister Halbe Zijlstra (Archieffoto VVD).

'Granuliet voldoet aan wettelijke eisen en kan gestort worden'

Vanwege de "bredere maatschappelijke gevolgen" zou granuliet uiteindelijk als grond bestempeld zijn, waarmee het aan de wettelijke eisen voldoet om in de natuurplas gestort te worden.

Ook Bontrup kwalificeert granuliet als grond, maar een van de vergunningsverleners van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland noemde dat certificaat bij de beoordeling van de aanvraag nog een "onjuist bewijsmiddel", vanwege de mogelijk aanwezige toxische stoffen.