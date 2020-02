Acteur Kirk Douglas (9 december 1916) is woensdag overleden op 103-jarige leeftijd. De Hollywoodlegende werd in zijn lange carrière drie keer genomineerd voor een Oscar. Het bekendst is hij misschien wel van zijn rol als Spartacus van Stanley Kubrick in de gelijknamige klassieker uit 1960.

Douglas werd in 1916 geboren in de Amerikaanse staat New York als Issur Danielovitch Demsky, zoon van joodse immigranten uit Chavusy, wat tegenwoordig Wit-Rusland is. Hij groeide op in een arme wijk. Hij was een goede atleet en worstelaar en kon ook goed leren, waardoor hij een opleiding kon volgen aan de St. Lawrence Universiteit. Niet veel later kreeg hij de kans om een drama-opleiding te volgen aan de America Academy of Dramatic Arts.

De jonge Douglas speelde na zijn opleiding in een paar kleine producties op Broadway, maar besloot in 1941 bij de marine te gaan, waar hij vocht tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij trouwde in 1943 met actrice Diana Love-Dill met wie hij twee zoons kreeg: Joel en Michael Douglas. Het huwelijk hield stand tot 1951. Drie jaar later trad hij in het huwelijk met de nu 100-jarige producent Anna Douglas, met wie hij nog twee zoons kreeg en bij wie hij tot zijn dood samen bleef.

Oscarnominaties na dienst in Amerikaanse marine

Na de oorlog ging hij weer acteren. Op aanraden van oud-klasgenoot Lauren Bacall deed hij auditie voor de hoofdrol in de film The Strange Love of Martha Ivers, waarvoor hij werd aangenomen. Het leidde tot goede kritieken en meer rollen. In 1948 was hij te zien in het misdaaddrama I walk alone, naast Burt Lancaster met wie hij in totaal in zeven films te zien zou zijn.

Een jaar later kreeg hij zijn eerste Oscarnominatie voor zijn rol in de boksfilm Champion. Hij verzilverde de nominatie niet, maar werd twee jaar later nog een keer genomineerd voor het romantische drama The Bad and the Beautiful van Vincente Minnelli. In 1959 kreeg hij zijn derde nominatie voor zijn rol als Vincent van Gogh in het drama Lust for Life, wederom van Minnelli. Hij kreeg de prijs nooit, maar won jaren later in 1996 een ere-Oscar voor zijn hele oeuvre.

Kirk Douglas in de titelrol van klassieker Spartacus. (Foto: Bruno Press)

Douglas doorbrak 'zwarte lijst van Hollywood'

Een van zijn bekendste rollen is de titelrol in het drama Spartacus van Stanley Kubrick, een film die hij ook produceerde. Scenarist Dalton Trumbo stond op de zwarte lijst van Hollywood, waarop (vermeende) communisten, of filmmakers met sympathie voor het communisme werden bijgehouden. Wie op de lijst stond, kon een carrière in Hollywood vergeten, of werd niet genoemd in de aftiteling. Douglas stond erop dat Trumbo als enige scenarist van de film werd aangeduid, waarmee hij effectief een einde maakte aan het bestaan van de omstreden lijst.

Naast zijn werk in Hollywood, heeft Douglas zich ook ingezet voor goede doelen. Hij gaf miljoenen weg aan ziekenhuizen en scholen en zette met zijn vrouw de Anne en Kirk Douglas Playground Award op waarmee honderden schoolpleinen in Los Angeles zijn ingericht.