Supermarktketen Jumbo haalt per direct garnalen met knoflook van het huismerk uit de schappen vanwege een mogelijke listeriabesmetting. Klanten die het product hebben gekocht, worden verzocht het terug te brengen naar de supermarkt.

Het gaat om artikelen met de houdbaarheidsdatum 9 februari 2020. Klanten die het product terugbrengen, krijgen hun geld terug.

Listeria is een ziekteverwekkende bacterie die vooral in producten van dierlijke oorsprong voorkomt. De meeste mensen die met listeria in aanraking komen, merken hier niks van of krijgen slechts milde griepverschijnselen, zoals misselijkheid en diarree.

Voor kwetsbare groepen kan de bacterie wel schadelijk zijn; zo kunnen zwangere vrouwen te maken krijgen met een vroeggeboorte of een miskraam.

In Nederland zijn in de afgelopen twee jaar drie personen om het leven gekomen door met listeria besmet vlees. Het viertal had vleeswaren gegeten van de Nederlandse producent Offerman, waar Jumbo ook klant was.