FVD-Kamerlid Theo Hiddema wil opheldering over de omstreden tweet over Marokkanen van zijn partijleider Thierry Baudet. Hij wil precies weten wat er van het bericht van Baudet klopt. "Als de tweet de feitelijke lading niet dekt, dan is die misplaatst", zei de FVD'er dinsdag.

Baudet kwam afgelopen dagen in opspraak, nadat hij op sociale media deelde dat twee vriendinnen van hem in de trein zijn lastiggevallen door vier Marokkanen.

In werkelijkheid ging het om een kaartcontrole van de NS. Omdat de vriendinnen van Baudet niet meewerkten, voegde een agent in burger zich bij de drie controleurs.

Baudet, die zich na het plaatsten van de berichten op sociale media onbereikbaar houdt voor commentaar, liet in een Facebook-post weten dat hij zich "te snel en te stevig" heeft uitgelaten over het incident.

Hiddema heeft Baudet nog niet gesproken over het voorval. De partijleider zit momenteel in Rome waar hij een congres bijwoont waar onder anderen de radicaal-rechtse Viktor Orbán en Matteo Salvini spreken.

Of de lezing van Baudet klopt, laat Hiddema nog in het midden. "Want ik weet nog steeds niet wat er in die coupé is gebeurd. Dat wil ik nou weleens weten."

Hiddema: 'Ik heb helemaal geen zin in deze shit'

De nummer twee van FVD denkt dat het verstandig is dat Baudet in het vervolg wat minder gaat twitteren. "Met Twitter reageer je veel te snel. Mijn advies zou zijn: twitter minder."

Hiddema baalt ervan dat FVD door het incident in verband wordt gebracht met racisme en discriminatie. "Ik heb helemaal geen zin in deze shit. We zijn net de grootste ledenpartij geworden."

Het is niet de eerste keer dat Baudet in opspraak is gekomen door zijn tweets. Eerder betichtte hij de NOS van propaganda omdat de omroep een in Amsterdam geboren man, die dreigde te worden uitgezet, een Amsterdammer noemde. Ook twitterde hij een video van de extreemrechtse en openlijk antisemitische site Fenixx.

Hiddema wil onderzoek naar incident

In zekere zin is Hiddema blij dat de Landelijke Eenheid van de politie heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen.

Dat onderzoek richt zich op de vraag of Baudet met de inhoudelijk onjuiste tweet zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Hiddema verwacht dat uit het onderzoek ook duidelijk wordt wat de omstandigheden precies zijn geweest. "Dat is heel interessant", aldus het Kamerlid.

Of dat onderzoek er zal komen is onduidelijk. De politie overwoog eerder nog aangifte te doen tegen Baudet, maar laat dinsdagavond weten daarvan af te zien.