Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet zegt maandag dat hij zich "te snel en te stevig" heeft uitgelaten over wat hij omschreef als Marokkanen die twee vriendinnen van hem lastigvielen in de trein. Dat schrijft Baudet op Facebook. Het bleek te gaan om een kaartcontrole van de NS.

Uit het bericht op Facebook ontstaat de indruk dat Baudet wist dat het om een kaartcontrole ging. De FVD-leider was ook maandag niet bereikbaar voor een nadere toelichting.

Baudet postte afgelopen weekend op sociale media dat twee vriendinnen van hem door vier Marokkanen zouden zijn lastiggevallen. In werkelijkheid ging het om NS-personeel in burger dat een kaartcontrole uitvoerde. Bij de controle was ook een politieagent betrokken.

Volgens Baudet zouden de vrouwen "hoogst onaangenaam zijn bejegend". Zij hadden hem "ernstig overstuur" verteld over de controle.

"Ik heb me daar vervolgens over geuit op social media - te snel, en te stevig", aldus Baudet. Hij voegt toe dat hij de controle "te haastig in een bredere politieke context" heeft getrokken, namelijk in de context van immigratie en integratie.

Hoe de kaartcontrole daarmee samenhangt, wordt niet duidelijk.

Politie overweegt aangifte tegen Baudet

De NS benadrukt dat controles in burger routine zijn. Dat schrijft de NS ook op de website. De controles worden volgens een woordvoerder ook altijd eerst omgeroepen. Dat is bij de controles van de vriendinnen van Baudet ook gebeurd.

De Nationale Politie kondigde eerder op maandag aan te onderzoeken of Baudet zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Een woordvoerder van de politiek zegt dat agenten zich gekwetst voelen door de uitlatingen van Baudet. "Dit zijn collega's die een publieke taak hebben: zij zorgen voor veiligheid." Er wordt overwogen aangifte te doen tegen de volksvertegenwoordiger.

De politiewoordvoerder noemt de gewraakte tweet van de FVD'er "totaal uit de lucht gegrepen".