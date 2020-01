Waar staan we nu precies? Dat Trump zal worden vrijgesproken, was al voordat het proces begon vrijwel zeker. Een afzettingsrechtszaak is een politiek proces en Trumps Republikeinse Partij heeft een meerderheid in de Senaat en staat achter hem.



Het zal vanaf nu dus vooral gaan over de afwikkeling van het proces. De Republikeinen willen dat zo snel mogelijk voor elkaar krijgen, ruim voordat de president op 4 februari zijn jaarlijkse State of the Union-toespraak houdt.



De Democraten kunnen proberen het proces met een paar dagen te rekken, bijvoorbeeld door de Republikeinen bij de stemming over nieuw bewijs te overspoelen met wijzigingsvoorstellen. Het is echter de vraag wat zij daarmee zouden bereiken. Een aantal Democratische senatoren dat meedoet aan de voorverkiezingen van hun partij zal liever terug op campagne gaan. De eerste Democratische voorverkiezing vindt op 3 februari plaats in Iowa.