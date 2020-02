Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Vragen en antwoorden over Auschwitz en Brexit

NU.nl wil de lezer (jou dus!) vaker betrekken bij het nieuws. We hebben oproepen geplaatst waarin jij vragen kon stellen over verschillende nieuwsonderwerpen. Dit doen we om zo relevante vragen te kunnen beantwoorden en daarmee ons nieuwsaanbod zo compleet mogelijk te maken.

Afgelopen maandag publiceerden we een artikel over de bevrijding van Auschwitz naar aanleiding van jullie vragen op NUjij. Deze trend zetten we door met de Brexit. Hierover kregen we tientallen vragen binnen, waarvan een groot deel werd beantwoord in de podcast De Week van NU. Luister hem hier terug!

Recorddag

Na een maand is het reactierecord alweer verbroken. In december plaatsten jullie bijna 9.000 reacties op de dag van het boerenprotest, afgelopen donderdag werd er liefst 10.118 keer gereageerd op onze berichten. Hieronder een greep uit de beste reacties en discussies op die dag.

NS doet roken in de ban

De NS gaat roken aanpakken op alle stations. Alle rookplekken moeten voor het einde van het jaar verwijderd zijn en per 1 april stopt de verkoop al van rook- en tabakswaren.

Op dit nieuws werd veel en uitgebreid gereageerd. Sommigen vinden het een positief teken dat de NS bij wil dragen aan de nationale gezondheid. Anderen vonden dat de keuzevrijheid hiermee wordt ingeperkt, omdat ketens als AKO en AH to go bijvoorbeeld min of meer worden gedwongen te stoppen met de verkoop van tabak.

Lezer Klaas_Dikkens staat in ieder geval achter de keuze van de NS.

“Geweldig! Wat heb ik er een hekel aan om door die rookzones te moeten lopen op het station. Zeker als je meer naar achteren in de trein zit en een stuk over het perron moet lopen, dan ontkom je er niet aan. Wil je per se roken? Dan ga je even het station uit en rook je daar.” Klaas_Dikkens

Lezer Nick_Visser beweert juist het tegenovergestelde. Rookzones zijn volgens hem niet hinderlijk voor de niet-roker.

“De huidige rookplekken, als ik even Utrecht Centraal als voorbeeld neem, zijn al zo ver lopen van het normale reizende publiek vandaan dat dit geen overlast veroorzaakt. Ook ligt de tabak in de winkels altijd in een verborgen lade of achter een deur. Dit soort maatregelen zie ik als een combinatie van 'rokertje pesten' en een goed imago creëren als 'gezond bedrijf'. Het is jammer dat mensen tegenwoordig niet meer gewoon de vrijheid mogen hebben om te roken op plekken waar anderen er niet eens last van hebben.” Nick_Visser

Tweedaagse lerarenstaking verspreid door heel Nederland

Leraren voerden donderdag en vrijdag massaal actie voor een beter salaris en minder werkdruk. Het werk werd neergelegd om in onder andere Amsterdam, Rotterdam en Groningen demonstraties bij te wonen. Zo'n vierduizend scholen hadden zich voor de staking aangemeld.

Wij vroegen leraren te laten weten waarom ze wel of juist niet gingen staken. Leraar e_v_aaeffc staakte niet. Het gelijktrekken van de cao's voor basisscholen en het voortgezet onderwijs is volgens hem een slecht plan.

“Ik ben zelf niet gaan staken en ben ook bevestigd in mijn voornemen. De minister wil op termijn de cao basisonderwijs gelijktrekken met die voor het voortgezet onderwijs (waar ik werk). Ik gun de leraren in het PO het beste, maar dit is de doodsteek voor een deel van het voortgezet onderwijs. Als dit gebeurt, staat er over tien jaar geen enkele academicus voor de klas. Zeker op het vwo, maar ook in de bovenbouw havo is dat funest. Docenten zullen dan alleen nog mensen zijn die zelf als loopbaan havo - hbo-lerarenopleiding gedaan hebben. De goede vwo'ers en mensen met een universitaire opleiding gaan niet meer voor de klas staan als het een hbo-functie wordt.” e_v_aaeffc

McLovin90 is leerkracht in het basisonderwijs en staakte wel. Hij vindt dat er meer geld naar de digitalisering van gegevens moet gaan.

“Veel tijd gaat zitten in het volgen van leerlingen op cognitief vlak, het analyseren van toetsgegevens, deze data clusteren en aan de hand daarvan groepsplannen schrijven. Terwijl als leerlingen digitaal werken, je als leerkracht veel meer inzicht hebt en dit soort rapporten met een muisklik uitgedraaid kunnen worden. We willen wel passend onderwijs, maar alle tools die dit haalbaar en eenvoudiger maken zijn 'eng'. Neemt niet weg dat er op allerlei andere vlakken ook te veel gevraagd wordt, waardoor je je af kan vragen of de beloning nog wel evenredig is.” McLovin90

