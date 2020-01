In de ochtend schijnt in het noordoosten nog even de zon. Daarna is het in het hele land bewolkt en hier en daar valt daar wat lichte regen of motregen uit.

Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met een middagtemperatuur van rond de 11 graden.

Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind die aan de kust hard kan zijn.

In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur nauwelijks en het blijft druilerig.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 11° 10° W 5 Zondag 10° 6° W 5 Maandag 10° 7° W 4 Dinsdag 7° 4° W 5 Woensdag 7° 3° NW 4

