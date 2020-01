KLM vliegt voorlopig toch niet over Iran en Irak heen, meldt vakbond VNC donderdag na overleg met de vliegmaatschappij. Het besluit is genomen op last van de Franse autoriteiten.

KLM benadrukt dat de beslissing geen veiligheidskwestie is en dat het luchtruim boven Iran en Irak veilig is bevonden. De Amerikaanse en Franse autoriteiten hebben deze luchtruimen echter nog niet vrijgegeven voor hun burgers.

Omdat de Franse autoriteiten Air France, een zustermaatschappij van KLM, niet toestaan boven het gebied te vliegen, zouden passagiers van de Franse vliegmaatschappij niet meer mee mogen met KLM-vluchten. Om deze reden heeft KLM besloten het gebied voorlopig te mijden.

Na een crash van een toestel van Ukraine International Airlines boven de Iraanse hoofdstad Teheran besloot KLM op 8 januari niet meer over Iran en Irak heen te vliegen.

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines werd begin deze maand per ongeluk neergehaald door Iran. Mogelijk zag het land het vliegtuig aan voor een raket. Alle 176 inzittenden zijn omgekomen bij de crash.

Maatregel geldt in ieder geval tot 12 februari

Vorige week donderdag kondigde KLM aan weer boven de twee landen te vliegen, nadat onder meer inlichtingendiensten en ministeries het luchtruim boven de regio veilig hadden verklaard.

Deze beslissing wordt nu tijdelijk weer teruggedraaid. De maatregel geldt in ieder geval tot 12 februari. Op die datum verloopt het Franse vliegverbod. Na die tijd wordt opnieuw bekeken of er boven de twee landen kan worden gevlogen. Door het omvliegen duren vluchten langer.

De spanningen in Iran waren opgelopen nadat de Verenigde Staten de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een droneaanval om het leven hebben gebracht. Tijdens een vergeldingsaanval van Iran op Amerikaanse doelen in Irak raakten vervolgens vijftig militairen gewond.