Drie mensen in Nederland zijn getest op een besmetting met het nieuwe coronavirus 2019-nCoV, maar bleken alle drie niet besmet te zijn, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag aan NU.nl.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog, waarmee de redactie van NU.nl je dagelijks op de hoogte houdt.

Het drietal is in de Chinese provincie Hubei geweest. In de provinciehoofdstad Wuhan is het virus uitgebroken en zijn tot nu toe de meeste besmettingen geconstateerd.

Een woordvoerder van het RIVM zegt dat alle procedures zijn gevolgd, maar kon geen verdere details delen.

Dat inmiddels al enkele mensen onderzocht zijn, toont volgens de woordvoerder juist aan dat het systeem werkt: "Het laat zien dat Nederland is voorbereid is op de introductie van dit soort gevallen."

Het RIVM verwacht dat er vanwege de aangekondigde maatregelen nog meer vermoedelijke gevallen onderzocht zullen worden. "Bij een verdenking wil je het uitsluiten", voegt hij eraan toe.

Bruins kondigde hoogste niveau van waakzaamheid af

Maandag maakte minister van Medische Zorg Bruno Bruins bekend dat het coronavirus als een zogeheten A-ziekte wordt aangeduid. Na advies van het RIVM is Nederland opgeschaald naar het hoogste niveau van waakzaamheid.

Dit betekent onder meer dat zorgmedewerkers het vermoeden van een besmetting direct moeten melden bij de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD).

Mogelijk besmette mensen kunnen door deze maatregelen gedwongen worden opgenomen of in isolatie worden geplaatst. Alle Nederlandse ziekenhuizen hebben beschikking over de eventueel benodigde isolatiekamers, aldus Bruins.

Weinig over het virus bekend

Inmiddels zijn zeker 106 mensen overleden aan de gevolgen van het virus en ruim 4.500 mensen besmet geraakt. Buiten China zijn er tot nu toe slechts iets meer dan vijftig besmettingen geconstateerd en is niemand aan de ziekte overleden.

Symptomen van het coronavirus lijken erg op griepverschijnselen, maar kunnen bij kwetsbare mensen tot een dodelijke longontsteking leiden. Tot nu toe is nog te weinig over het virus bekend om te kunnen zeggen hoe gevaarlijk en besmettelijk het is.