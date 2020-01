De supportersvereniging van PSV heeft geen goed woord over voor de rellen na het 1-1-gelijkspel van de Eindhovense club tegen FC Twente op zondagavond. Ongeveer vijftig supporters van de thuisclub probeerden de hoofdingang te bestormen.

Harrie Timmermans van de PSV-supportersvereniging noemt het geweld van afgelopen zondag onacceptabel. "De frustratie en boosheid is begrijpelijk en mag ook bestaan. Maar geweld is niet de oplossing."

Er werd gegooid met straatmeubilair en de Mobiele Eenheid werd ingezet om te voorkomen dat de supporters het stadion zouden binnenkomen. Ondertussen werd geroepen om het vertrek van technisch manager John de Jong, die vanwege de slechte resultaten van PSV zwaar onder vuur ligt.

In totaal werden vijf mensen aangehouden, meldt de politie Oost-Brabant zondagavond. Het is inmiddels weer redelijk rustig rond het stadion. De politie kon aan NU.nl nog niet vertellen of er nieuwe aanhoudingen zijn verricht.

De supportersvereniging erkent op Facebook dat het slecht gaat met de club en dat dit tot nare gevoelens leidt. "Voetbal is emotie. Het gaat slecht met onze club en dat gaat ons allemaal aan het hart. Wat niet acceptabel is - nu niet en nooit niet - is om geweld te gebruiken. Eendracht maakt macht!"