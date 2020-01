Ongeveer 2 procent van de personen die besmet raken door het coronavirus 2019-nCoV komt hierdoor te overlijden. Die inschatting maakt Michael Ryan, chef noodgevallen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ter vergelijking: het sterftecijfer voor SARS was ongeveer 10 procent.



Ryan gaf woensdag een persconferentie nadat hij was teruggekeerd uit Peking. Daar sprak hij onder anderen met de Chinese president Xi Jinping en andere vooraanstaande Chinese regeringsleiders over het virus. Volgens Ryan lijkt het er nog steeds op dat het virus hoofdzakelijk in de Chinese stad Wuhan voorkomt, maar blijft de WHO de situatie van uur tot uur in de gaten houden. Circa 99 procent van de zesduizend mensen die het virus hebben gekregen, bevindt zich in China.



De WHO komt donderdag bijeen om te bepalen of de virusuitbraak tot wereldwijde epidemie (pandemie) verklaard moet worden.