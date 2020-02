In totaal zijn er tot nu toe 361 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Tijdens de SARS-epidemie tussen 2002 en 2003 vielen er op het vasteland in China 349 doden.Gezondheidsexperts zijn volgens The New York Times optimistisch over het aantal mensen dat herstelt na een besmetting met het nieuwe virus. Van de mensen bij wie tot nu toe een besmetting met het nieuwe coronavirus is vastgesteld, zijn er ongeveer 2 procent overleden. Dit percentage kan nog veranderen, omdat nog niet alle informatie bekend is.Het sterftepercentage van SARS was 9,6 procent. In totaal kwamen wereldwijd 774 mensen om na besmetting met het virus.