Een inwoner van de Verenigde Staten is overleden aan het nieuwe coronavirus in de Chinese stad Wuhan, meldt The New York Times zaterdag. Het is de eerste Amerikaan overlijdt aan het virus. De man van zestig jaar oud is donderdag 6 februari overleden, aldus de Amerikaanse ambassade in Peking. Wegens privacyredenen is verder geen informatie over de man vrijgegeven.

Dit is de eerste persoon die niet Chinees is die overlijdt aan het virus. Het dodental van het virus is zaterdagochtend opgelopen tot 722 personen.