Het risico op een besmetting met het COVID-19-virus in Europa is nog steeds laag tot matig, zegt minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) verandert deze inschatting nog niet, vanwege onder meer de rigoreuze maatregelen die in Noord-Italië worden genomen om de uitbraak in te dammen. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer dinsdag. De situatie blijft volgens hem overigens wel onvoorspelbaar en kan snel veranderen.



Op Europees niveau gaan landen meer specifieke informatie met elkaar delen, meldt Bruins. In Italië is inmiddels een rapid response-team aangekomen van de gezondheidsorganisatie WHO en het ECDC, dat gaat helpen met de aanpak van de uitbraak. Zij zullen ook informatie ophalen op basis waarvan mogelijk verdere maatregelen genomen zullen worden.



Mensen die de afgelopen weken naar een van de landen zijn geweest waar een wijdverspreide uitbraak plaatsvindt of contact hebben gehad met een patiënt met het virus, worden gevraagd de huisarts te bellen, schrijft Bruins. De minister meldt dat ziekenhuizen ook sneller gaan checken op het coronavirus wanneer patiënten een longontsteking hebben waarvan de oorzaak onbekend is.