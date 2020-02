Chinese autoriteiten maken een rondgang langs woningen in de stad Wuhan om besmette en mogelijke besmette burgers op te halen en in nieuwe quarantainecentra te zetten, melden lokale staatsmedia. De inspecties worden uitgevoerd met behulp van big data en kunstmatige intelligentie, lieten de autoriteiten weten zonder hier verdere uitleg over te geven.Bij vermoedens van een besmetting moeten mensen een test ondergaan. Iedereen die nauw contact heeft gehad met een besmette persoon, wordt in quarantaine gezet. De Chinese overheid maakte vorige week een app beschikbaar waarmee burgers tot drie andere mensen kunnen controleren op de kans op een besmetting.Om de mensen op te vangen, worden in de stad tien nieuwe quarantainecentra opgezet verdeeld over acht districten van de stad. In totaal gaat het om 11.400 nieuwe bedden. Ruimtes in fabrieken, industriegebieden en transportcentra worden omgebouwd tot quarantainecentra, meldt The Guardian op basis van lokale media.Dorpen en gemeenschappen gaan volgens de staatsmedia op slot. Vanaf dinsdag moet iedereen die hoest- of andere medicijnen koopt, zijn identiteitsbewijs laten zien.De maatregelen lijken een nieuwe escalatie in het gevecht van de Chinese autoriteiten tegen de verspreiding van het virus in de provincie Hubei. Eerder ontsloeg Peking twee hooggeplaatste overheidsfunctionarissen in Wuhan, nadat burgers in toenemende mate de overheid beschuldigen van een gebrek aan transparantie rondom de uitbraak.