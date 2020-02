De Duitse coronapatiënt die vorige week in Limburg is geweest, was tijdens zijn verblijf in Nederland niet ziek, meldt het RIVM.



De GGD was direct een contactonderzoek gestart, maar staakt deze nu. De man was in het weekend van 8 en 9 januari in Limburg, ruim een week voordat de klachten in Duitsland zijn ontstaan. Tijdens zijn verblijf in Nederland was hij niet ziek en niet besmettelijk, meldt het RIVM.