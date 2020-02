In het kort: Inmiddels zijn er in China 11.791 mensen besmet en 259 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Buiten China zijn bijna honderd besmettingen vastgesteld.Het virus staat officieel bekend als 2019-nCoV en kan naast griepverschijnselen een dodelijke longontsteking veroorzaken. Het is echter nog te vroeg om te kunnen zeggen hoe gevaarlijk het virus precies is en hoe snel het zich kan verspreiden. Ter vergelijking: jaarlijks sterven volgens het RIVM in Nederland gemiddeld zo'n tweeduizend mensen aan de griep . De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege het coronavirus.Heb je vragen? In deze artikelen geven we antwoord: klik hier of hier