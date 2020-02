Mogelijk is de directeur van een prominent ziekenhuis in de Chinese stad Wuhan overleden na besmetting met het coronavirus 2019-nCoV. Het gaat om Liu Zhiming, het hoofd van het ziekenhuis Wuhan Wuchang, meldt de Chinese staatsomroep dinsdag.



Het is mogelijk de tweede prominente arts die overlijdt in Wuhan, het epicentrum van de uitbraak. Eerder deze maand overleed de arts Li Wenliang, die bij zijn collega's als eerste alarm sloeg over de mogelijk gevaarlijke virusuitbraak. Wenliang werd na zijn waarschuwing door de Chinese autoriteiten opgepakt voor het verspreiden van geruchten.



Net als bij de dood van Wenliang heerst er op het afgebakende Chinese internet verwarring over het wel of niet overlijden van de ziekenhuisdirecteur Zhiming. Maandagavond meldde de propaganda-afdeling van de lokale gezondheidscommissie in een liveblog dat hij overleden was. Maar in een latere post liet de afdeling weten dat hulpverleners zijn leven nog probeerden te redden. De propaganda-afdeling heeft niets meer gepost sinds de staatsomroep dinsdag berichtte over de dood van Zhiming.



Chinese media schrijven ook over de mogelijke dood van Xu Depu, het voormalige hoofd van een ziekenhuis in de stad Ezhou in de provincie Hubei. Een verpleger in het ziekenhuis heeft zijn dood volgens de lokale staatskrant Red Star News bevestigd.