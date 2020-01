Een team van Australische wetenschappers zijn er in geslaagd om het coronavirus te kweken in een laboratorium. Het is voor het eerst dat buiten China het virus is nagemaakt. Deze doorbraak is belangrijk omdat het een grote stap is naar het zoeken naar een remedie. De onderzoekers in Melbourne zeggen dat ze hun resultaten, en het virus, zullen delen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere laboratoria. Een laboratorium in China had ook al het virus geweekt, maar wilde slechts de genoomsequentie delen, niet een deel van het virus zelf.