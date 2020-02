In Zuid-Korea is een vierde persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Op zaterdag zijn 123 nieuwe besmettingen geconstateerd waardoor het totaal aantal besmettingen uitkomt op 556 personen. Meer dan de helft van de nieuw besmette patiënten zijn aangesloten bij een kerkgemeenschap in de stad Daegu waar vorige week een 61-jarige vrouw aanwezig was bij wie later het virus is ontdekt. Deze vrouw was niet in het buitenland geweest. Kerken in de getroffen gebieden hebben hun diensten opgeschort.