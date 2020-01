De Chinese minister aan het hoofd van de Nationale Gezondheidsraad, Ma Xiaowei heeft zondag gezegd dat het vermogen van nieuwe coronavirus om zich te verspreiden lijkt toe te nemen. "We hebben nog geen duidelijkheid over de risico's dat het virus verder muteert", zei Ma. Wel lijkt het erop dat het gevaar dat het virus vormt voor mensen uit verschillende leeftijdscategorieën verschuift.



De incubatietijd van het virus, dat 2019-nCoV is gedoopt, bedraagt 1 tot 14 dagen. In die periode, waarin de patiënt nog geen ziekteverschijnselen vertoont, kan die al wel andere mensen besmetten. Daarin verschilt 2019-nCoV van het Sars-virus.



Volgens Ma is er ook nog veel onduidelijk over de oorsprong van het nieuwe coronavirus. "We kunnen vaststellen dat het mogelijk is dat de ziekteverwekker afkomstig is van een wild dier", zei hij.