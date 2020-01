Een NU.nl-lezer mailde ons de volgende vraag: "Is het verantwoord om te vliegen? Wij gaan begin februari van Amsterdam naar Buenos Aires, daar is een grote Chinatown."



Het antwoord is geruststellend: de kans dat je als Nederlander besmet raakt is nog steeds ongelooflijk klein, zeker in deze situatie. Natuurlijk zijn er wereldwijd 'al' bijna tweeduizend meldingen van besmettingen (op een wereldbevolking van 7,5 miljard). Verreweg de meeste daarvan zijn echter in de provincie Hubei, waar het virus waarschijnlijk is ontstaan. De Chinese autoriteiten doen er alles aan om het virus niet verder te verspreiden, onder meer door alle zieken in quarantaine te houden en zeker vijftien steden volledig af te sluiten. Zonder luchtverkeer, wegverkeer en openbaar vervoer komen (al dan niet besmette) inwoners heel erg lastig de stad uit, laat staan het land uit.

Het virus is inmiddels ook in een aantal andere landen geconstateerd, maar daar betreft het vaak maar een handjevol gevallen. Ook in die landen zitten autoriteiten er bovenop en doen ze er alles aan om patiënten in quarantaine te houden. Bovendien zijn er in Nederland en in Argentinië nog nul besmettingen geconstateerd en waren er al geen rechtstreekse vluchten van Wuhan (de stad waar het virus ontstond) naar Amsterdam. Dat maakt de kans dat het virus Schiphol bereikt, wederom (nog) kleiner.

Ondanks alle afgesloten steden, quarantaines en andere maatregelen kán het natuurlijk voorkomen dat er toch iemand met het coronavirus op het vliegtuig stapt. Dat valt nou eenmaal nooit 100% uit te sluiten. Maar áls dat gebeurt, dan is het goed om te beseffen dat er dagelijks zo'n 8 miljoen mensen op het vliegtuig stappen. De kans dat die persoon uitgerekend jou of je familie tegenkomt en jou aansteekt, is dus heel erg klein. De kans dat je de loterij wint, is groter. Speciale voorzorgmaatregelen hoef je niet te nemen.



Tot slot: bij verreweg de meeste besmettingen is het coronavirus slechts een soort griep. Vervelend, maar je komt er doorgaans weer prima bovenop. Alleen voor ouderen, zieken en kinderen kan het virus tot grotere problemen leiden.