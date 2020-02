In de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, zijn zondag 1.933 nieuwe besmettingen gemeld door de lokale gezondheidsautoriteit. Ook zijn in de regio honderd mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In totaal zijn er in Hubei nu 58.182 besmettingen met het coronavirus 2019-nCoV gemeld. Het aantal overledenen ligt op 1.696. In heel China ligt dat aantal nu op 1.770.



In heel China kwamen er zondag 2.048 nieuwe besmettingen bij. In totaal zijn er in het land nu 70.548 mensen met het virus. Er overleden vijf Chinezen buiten Hubei.