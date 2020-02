Het lijkt er sterk op dat een 83-jarige Amerikaanse passagier van cruiseschip Westerdam het coronavirus toch niet heeft opgelopen. Ze is namelijk tweemaal negatief getest op het virus. De vrouw was nadat ze het cruiseschip in Cambodja had verlaten met het vliegtuig naar Maleisië gegaan.



Volgens de Maleisische autoriteiten is ze bij aankomst in het land positief getest op het coronavirus, maar het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stelt dat ze waarschijnlijk nooit besmet is geweest met het coronavirus.



Ze is, voor zover bekend, op dit moment in een ziekenhuis in Maleisië waar ze herstelt van een luchtweginfectie. De passagiers van de Westerdam testten in Cambodja allemaal negatief op het coronavirus.