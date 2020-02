De vijf in Frankrijk besmet geraakte Britten hebben het virus mogelijk opgelopen in het skiresort Contamine Monjoie in het departement Haute-Savoie. Zij verbleven daar in hetzelfde chalet als een Brit die naar Singapore was geweest, meldt de Franse minister van Volksgezondheid, Agnes Buzyn. Hij of zij was tussen 20 en 23 januari in Singapore en ging direct daarna door naar Frankrijk.



Alle vijf de besmette Britten zijn in een stabiele toestand. Het is onduidelijk of de reiziger die in Singapore was geweest ook symptomen van het virus vertoonde.