Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Wereld in de ban van coronavirus

Sinds december wordt China geteisterd door het nieuwe coronavirus. Het aantal besmettingen met dit virus loopt iedere dag op. Omdat er nog weinig over bekend is, is het virus lastig te bestrijden.

De kans op een uitbraak in Nederland is zeer klein, toch uitten verschillende lezers hun zorgen op NUjij. Lezer Lucas_ woont in Wuhan en vertelt hoe hij de situatie in de stad ervaart.

“De meeste ziekenhuizen zijn al vol, en ze staan geen nieuwe patiënten meer toe. Dit wordt door meerdere ziekenhuismedewerkers op verschillende locaties in Wuhan bevestigd. [...] Het probleem met het virus is dat men hier ook nog niet specifiek weet wat het is, alleen dat het gerelateerd is aan het coronavirus, en het symptomen van het SARS-virus heeft.” Lucas_

In China worden inmiddels forse maatregelen genomen. Verschillende miljoenensteden zijn inmiddels afgesloten voor verkeer. Lezer Niedereifel, wiens vrouw in Wuhan is, vindt de situatie daarom zorgelijk.

“Mijn vrouw is momenteel in Wuhan, ik krijg van haar video’s toegestuurd van lege metrostations en lege straten die normaal bomvol zijn. In de buurt waar ze verblijft is een grote supermarkt gesloten wegens een besmetting. We twijfelen nu of ze niet eerder terug moet gaan. In Wuhan is echt wel wat aan de hand…” Niedereifel

De ervaringen van deze lezers zijn waardevol om meer duidelijkheid te scheppen over de situatie in China. Deze ervaringen hebben we verder uitgelicht in dit artikel. Desondanks zijn er nog veel onbeantwoorde vragen over dit nieuwe virus. Daarom organiseerden we op NUjij een vragenuurtje met infectieziektenexpert Jaap van Dissel van het RIVM. Hij beantwoordde de beste en belangrijkste vragen. Deze lees je hier.

Jehova's getuigen stappen naar rechter

Deze week stapten Jehova's getuigen naar de rechter om de publicatie van een kritisch rapport tegen te houden. Het rapport richt zich op hoe er binnen de kerk wordt omgegaan met misbruik. De kerk is bang dat het rapport een vertekend beeld van het geloof geeft.

Anna_Molly vertelt op NUjij haar eigen verhaal als voormalig lid van de kerk en misbruikslachtoffer.

“Als ex-lid en misbruikslachtoffer binnen deze organisatie kan ik alleen maar zeggen: ik hoop dat heel de tent opgedoekt wordt. Toen ik vijftien jaar was werd mij door drie 'ouderlingen' verteld dat ik het maar beter stil kon houden. Getekend voor het leven. En met mij vele anderen. Mochten er hier nog lezers zijn die twijfelen aan de inhoud van het rapport.” Anna_Molly

Omdat Anna_Molly zo openhartig is over haar eigen situatie, deelt ook lezer Anno_Niemy zijn eigen misbruikverhaal.

“Net als jij ben ik ook ex-lid en heb dit helaas ook moeten meemaken als klein kind zijnde. Ik heb dit toen aangegeven bij mijn ouders die mij niet eens geloofden. Want zoiets gebeurt niet binnen dit geloof. Na meerdere reacties van anderen binnen de gemeenschap is dit door de ouderlingen nooit serieus opgepakt. De persoon in kwestie is reeds overleden en dit voorval is al lang verjaard. Dit tekent je voor het leven. Ik hoop net als jij en alle andere slachtoffers dat dit rapport een beerput opentrekt die het daglicht niet verdraagt. Voor de mensen van buitenaf: de strengste straf die je kan ontvangen is uitsluiting. Dit betekent dat je niet meer bij de gemeente hoort en dat men geen contact meer met je mag hebben.” Anno_Niemy

We hebben direct contact gezocht met deze twee NUjij'ers om hun verhaal te controleren. Anna_Molly heeft ons daarna uitgebreid haar verhaal verteld voor een nieuw artikel dat nog beter inzicht geeft in de situatie binnen de jehovagemeenschap. De rechter heeft uiteindelijk besloten dat het misbruikrapport gepubliceerd mag worden.