Sinds december vorig jaar heerst het coronavirus in China. Inmiddels zijn er zeventien mensen overleden en zijn honderden mensen besmet. Er is nog weinig bekend over het virus en daarom zit expert infectieziekten Jaap van Dissel van het RIVM donderdag een uur lang klaar om op NUjij al jouw vragen over het coronavirus te beantwoorden.

Het virus verspreidt zich snel. Niet alleen in China, want er zijn ook besmettingen vastgesteld in andere landen. Het risico dat de ziekte in Nederland opduikt, is volgens het RIVM "vrij nihil", omdat vanuit Nederland geen directe vluchten naar Wuhan, de stad met het grootste aantal besmettingen, gaan.

Toch zijn er ook zorgen en vragen op NUjij, het discussieplatform van NU.nl. Die vragen willen we graag beantwoorden.

Stel al je vragen

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel en Van Dissel geeft vanaf 14.30 uur een uur lang antwoord op de beste en meest gestelde vragen. Je kunt vragen live stellen of je vraag voor die tijd alvast insturen.

De vragen die beantwoord worden, zullen onder het artikel verschijnen. De andere vragen publiceren we niet, om het overzichtelijk te houden. Reacties op antwoorden zullen alleen getoond worden als ze iets toevoegen.

Waarom Jaap van Dissel?

Jaap van Dissel is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en is bovendien werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) als hoofd van de afdeling Infectieziekten. Hij doet veel onderzoek en publiceert veel over infectieziekten als het coronavirus. Bij het RIVM houdt hij zich bezig met de landelijke bestrijding van deze ziekten.