Na een scheiding blijven ouders vaak bij elkaar in de buurt wonen, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van nieuw onderzoek.

CBS heeft onderzoek gedaan onder ruim 29.000 gescheiden ouders. Van ouders met één of meer kinderen die in 2014 uit elkaar gingen, woonden zeker driekwart in 2018 in een straal van 10 kilometer bij elkaar vandaan.



Ouders met meerdere kinderen en kinderen van basisschoolleeftijd blijven het vaakst bij elkaar in de buurt wonen. Als beide ouders een eigen inkomen hebben is de kans ook groter dat ze dicht bij elkaar blijven wonen.

Het krijgen en samenwonen met een nieuwe partner was in het onderzoek de grootste oorzaak van ouders die verder van elkaar gaan wonen. Ruim drie jaar na de scheiding woonde een kwart van alle ouders met hun nieuwe partner samen.