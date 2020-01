De woensdag begint in heel Nederland met bewolking en wat regen of motregen. In het zuiden komt in de ochtend lokaal dichte mist voor.

's Middags wordt het droog, met vooral in het noorden wat zon. Het wordt 1 tot 8 graden.

In de nacht naar donderdag kan er opnieuw dichte mist voorkomen en gaat het licht vriezen.