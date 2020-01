Meerdere partijen hebben dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer vragen gesteld bij de plannen van CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) om de Belastingdienst op te knippen. Niet alleen de oppositie, maar ook coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie vragen zich af waarom Hoekstra heeft gekozen voor het opknippen van de organisatie. Ook het CDA is kritisch.

"Waarom komen er meer koks in de keuken?" wil VVD'ers Helma Lodders weten. Steven van Weyenberg (D66): "Wie wordt er verantwoordelijk voor de ict? En wie voor de Belastingtelefoon? Waarom is voor deze vorm gekozen?"

Nadat staatssecretaris Menno Snel in december vorig jaar aftrad vanwege zijn rol in de kinderopvangtoeslagaffaire, heeft Hoekstra het dossier overgenomen.

De CDA-bewindsman kondigde onlangs aan de Belastingdienst rigoureus te reorganiseren. De dienst wordt opgeknipt in drie diensten: Belastingen, Toeslagen en Douane met ieder een eigen ambtelijke top en twee staatssecretarissen.

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels noemt de plannen "onverstandig".

'Waarom zo snel reorganiseren?'

Henk Nijboer (PvdA) vraagt zich af waarom Hoekstra de Belastingdienst zo snel wil reorganiseren, nog voordat de vervangers van Snel zijn begonnen.

Meerdere Kamerleden wijzen op een rapport waaruit blijkt dat een te snelle ontvlechting van Toeslagen en het fiscale deel van de Belastingdienst een risico is voor de continuïteit en de dienstverlening aan burgers.

Snels vindt dat Hoekstra de opsplitsing moet heroverwegen. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is ook kritisch. Hij wil dat het takenpakket en de invulling van de verantwoordelijkheden kunnen worden aangepast.

Coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie willen ook uitleg van Hoekstra. De drie partijen vragen de minister om ook in de toekomst betrokken te blijven bij de Belastingdienst en de afhandeling van de kinderopvangtoeslag.

"Hoe blijft de minister betrokken bij het proces dat hij zelf is begonnen?", wil VVD'er Lodders weten.

Waardering voor bezoek Rutte, Kamer eist snelheid

De Kamer debatteert dinsdag met premier Mark Rutte en Hoekstra over de reorganisatieplannen en de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire.

Er klinkt Kamerbrede waardering voor de bijeenkomst met 200 gedupeerde ouders waar Rutte en Hoekstra bij aanwezig waren. Naar eigen zeggen liet Rutte meerdere malen een traan vallen bij het horen van de verhalen van de ouders.

"Met wat dit met het persoonlijk leven van deze mensen heeft gedaan, zou geen normaal mens het droog houden", zei Rutte.

Tegelijkertijd blijft de Kamer kritisch. Zo willen Snels en Omtzigt opheldering over een speciale ministeriële commissie waar onder meer de harde fraudeaanpak in zou zijn besproken. Premier Rutte was voorzitter van die commissie.

Daarnaast wijst de Kamer erop dat het het enige waar mogelijk duizenden gedupeerde ouders iets aan hebben is dat zij zo snel mogelijk gecompenseerd worden voor de materiële en immateriële schade.

Zo wil SP'er Renske Leijten dat de Belastingdienst de verjaringstermijn loslaat, zodat ouders niet bij de rechter hun gelijk moeten halen.

Kamer wil deadline voor rapporten Donner

Om daar stappen in te kunnen maken zegt het kabinet de het onderzoek van de commissie-Donner te moeten afwachten. Die had vorige maand al de resultaten moeten presenteren, maar om onduidelijke redenen is de presentatie een maand uitgesteld.

De Kamer wil weten wanneer dat onderzoek uiterlijk is afgerond. Ook het onderzoek naar het mogelijk etnisch profileren door de Belastingdienst van de gedupeerde ouders laat op zich wachten. Meerdere partijen eisen ook daar opheldering over.