Hallo en welkom op dit liveblog. Mijn naam is Matthijs le Loux en ik houd je vanavond op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen president Donald Trump in de Amerikaanse Senaat. Trump is door het Huis van Afgevaardigden in staat van beschuldiging gesteld voor twee aanklachten (articles of impeachment): machtsmisbruik en belemmering van het Congres.Vanavond spelen belangrijke huishoudelijke zaken de hoofdrol. Naar verwachting zullen de Democraten en de Republikeinen een fel debat voeren over een Republikeinse resolutie over de verdere voortgang van het proces, die maandag werd gepresenteerd door Mitch McConnell, leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat.Heb je een vraag? Stuur die naar redactie@nu.nl, dan komt het antwoord wellicht in dit liveblog voorbij. Je bent ook van harte uitgenodigd om mee te praten op NUjij.