Leona vraagt: Waarom staan de regels waar ze nu over debatteren niet gewoon vast? Het klinkt mij als raar in de oren dat per impeachment bijvoorbeeld moet worden besloten of er getuigen gehoord mogen worden en zo ja, wanneer.



Antwoord: Mooie vraag, Leona! De Amerikaanse Grondwet geeft niet veel details over afzetting van een president. Dat kan als sprake is van beschuldigingen van high crimes and misdemeanours (hoge misdrijven en overtredingen), maar wat zo'n vergrijp precies inhoudt is bij elke nieuwe afzettingsprocedure weer onderwerp van debat.



Verder stelt de grondwet alleen dat het Huis van Afgevaardigden de volledige bevoegdheid heeft een president in staat van beschuldiging te stellen en de Senaat om hem of haar te berechten. Over hoe dat precies moet gebeuren, wederom geen woord. De Senaat heeft wel wat algemene regels die zijn gebaseerd op eerder gevoerde afzettingsprocedures. In tegenstelling tot de grondwet, kunnen die relatief simpel worden gewijzigd door de Senaat zelf.



Het helpt om in gedachten te houden dat afzetting geen strafrechtelijk, maar een politiek proces is, en de Senaat een politiek orgaan. Verhoudingen en omstandigheden veranderen. Daardoor is bij elke nieuwe impeachment - buiten de grondwet - weinig in steen gegoten.