Schiff geeft een lijst van ontwikkelingen in de Oekraïne-kwestie sinds Trump door het Huis in staat van beschuldiging werd gesteld. Hij praat over de onthullingen van Lev Parnas, de Oekraïense zakenman die samenwerkte met Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani. Parnas overhandigde documenten aan het Huis die meer details geven over de pressiecampagne tegen Oekraïne en de voormalige Amerikaanse ambassadeur in dat land, Marie Yovanovitch.



Ook noemt Schiff de bereidheid van oud-veiligheidsadviseur John Bolton om in de Senaat te getuigen, nieuw documentair bewijs over het achterhouden van militaire steun aan Oekraïne en een oordeel van een onafhankelijke overheidswaakhond dat dit een illegale zet van het Witte Huis was.



"Hoewel het bewijs al meer dan voldoende is om te veroordelen, is er geen reden voor de Senaat om zichzelf te onthouden van alle relevante informatie om zo'n enorm gewichtig besluit te nemen", zegt Schiff.