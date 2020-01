De van corruptie beschuldigde Angolese oud-presidentsdochter Isabel dos Santos bezit honderden miljoenen via Nederlandse brievenbusmaatschappijen, meldt de krant Trouw dinsdag.

Het zou gaan om negen Nederlandse brievenbusbedrijven die Dos Santos gebruikte voor het beheer van haar belangen in olie, telecom en diamanten. Volgens de krant zette De Nederlandsche Bank (DNB) in 2012 al vraagtekens bij de belangen van de dochter van de voormalig president José Eduardo dos Santos, maar hebbend de bedrijven zich altijd kunnen onttrekken aan toezicht en zijn ze nog steeds actief.

Angola legde eind 2019 beslag op de bezittingen van Dos Santos na beschuldiging van corruptie. Trouw kreeg inzage in de gelekte administratie van Dos Santos, ook wel bekend als de Luanda Leaks, dat in handen is gekomen van internationale journalistenconsortium ICIJ. Daaruit blijkt dat de sommige van de Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij transacties die Angola als corrupt ziet.

In totaal zou het gaan om een bedrag van 1,1 miljard dollar dat via de Nederlandse bedrijven is onttrokken aan de Angolese staatskas.

DNB heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vragen van de krant over de bedrijven van Dos Santos. Volgens de toezichthouder wordt vooral gekeken naar hoe bedrijven opereren en niet naar de vennootschappen van omstreden personen, zoals Dos Santos.

Trouw maakte maandag bekend dat baggerbedrijf Van Oord, ING Bank en kredietverzekeraar Atradius betrokken waren bij een bouwproject van Dos Santos waarbij mensenrechten zijn geschonden.