Het televisieprogramma Proefkonijnen met Kaj van der Ree wordt per direct stopgezet, meldt omroep BNNVARA. Ook zijn radioshow op 3FM zal niet meer worden uitgezonden. De presentator is beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag jegens minderjarige meisjes.

De omroep zegt in gesprek te zijn gegaan met Van der Ree, en zo tot de conclusie te zijn gekomen dat het beter is om de samenwerking voorlopig stop te zetten.

Via Twitter kwamen vrijdag meerdere berichten naar buiten dat de 28-jarige Van der Ree zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen beweren dat Van der Ree seksueel getinte berichtjes zou hebben gestuurd via sociale media. Sommigen van hen zouden op dat moment minderjarig zijn geweest. Peter R. de Vries had het in de uitzending van RTL Boulevard over "meisjes vanaf dertien jaar".

BNNVARA reageerde vrijdag geschokt op het nieuws dat via RTL Boulevard naar buiten kwam. "We zijn erg geschrokken van de beschuldigingen richting Kaj over seksueel overschrijdend gedrag en willen dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht."

Het management van Van der Ree liet vrijdag aan RTL Boulevard weten dat hij een advocaat in de arm neemt nu hij beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag door meerdere vrouwen. "We volgen de juridische route en wachten dit af."

Van der Ree is naast YouTuber ook radio-dj bij 3FM en presenteert sinds kort samen met Jurre Geluk het programma Proefkonijnen bij BNNVARA.