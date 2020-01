Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Veelbesproken coming-out van NikkieTutorials

De coming-out van YouTuber Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, als transgender was deze week het meest gelezen onderwerp op NU.nl. Volgens de 25-jarige NikkieTutorials is haar door chantage de kans ontnomen om het nieuws op een zelfgekozen moment te brengen.

Lezer Sylvia_De_Munnik is zelf moeder van een transgender jongen en probeert het taboe rond zo'n transformatie te doorbreken. Ze hoopt op meer respect, in het bijzonder voor transgender personen.

“Ik ben zelf moeder van een zoon die in het verkeerde lichaam geboren is en laat hem zijn wie hij is. Deed de buitenwereld dat ook maar. Mensen beseffen niet hoe moeilijk deze kinderen het hebben door het totale onbegrip. Kinderen hebben is al een angstig bezit die je moet beschermen. Als moeder van een transgenderkind is die angst vele malen sterker, doordat je bang moet zijn dat iemand hem wat aandoet om het feit wie hij is. Deze kinderen zijn zo geboren en hebben het al moeilijk genoeg met zichzelf. Ik hoop dat mensen daar eens over na gaan denken. Ik ben trots op mijn kind en hou van hem zoals hij is, zal hem altijd steunen in alles wat hij doet en dat weet hij gelukkig. Nu de zogenaamde normale mensen nog, laat een ieder lekker wezen zoals hij of zij wil zijn en oordeel over niemand.” Sylvia_De_Munnik

'In coma door bloedvergiftiging'

Volgens onderzoekers aan de University of Washington is bloedvergiftiging, ook wel sepsis, de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. Gemiddeld overlijden er elf miljoen mensen per jaar aan.

Het aantal sterfgevallen is ruim twee keer zo hoog als gedacht. In Nederland krijgen naar schatting jaarlijks tienduizend mensen te maken met sepsis.

We kregen verschillende reacties binnen van mensen die zelf bloedvergiftiging hebben gehad of er een bekende aan zijn verloren. De vader van lezer Oehoe overleed bijvoorbeeld aan sepsis.

“Mijn vader overleed op 68-jarige leeftijd aan sepsis. Het is een nare dood. Alle organen begeven het. De patiënt ligt aan beademing en slaapt maar de familie krijgt het ene rot bericht na het andere. Mijn vader ontwikkelde dit toen hij een dag voor ontslag wegens lichte longontsteking ziek was! Hij heeft 4 weken op de ic gelegen.” Oehoe

Bloedvergiftiging is dodelijk als je niet op tijd hulp krijgt. Lezer Juki heeft de vergiftiging gelukkig overleefd.

“Ik heb 3 jaar geleden een sepsis gehad na een krabje van een kat. Anderhalve dag later lag ik in coma in het ziekenhuis. Ik heb het gelukkig overleefd, wel met gemis van vingers, tenen en stukken uit mijn lip. Er werd toen al gezegd dat dit doodsoorzaak nummer één was en in de toekomst nog erger zou worden in verband met het immuun worden van de bacteriën voor antibiotica.” Juki

Lezer Cihan verloor bijna twee dierbaren door sepsis, maar ook hij en zijn vrouw waren er op tijd bij.

“Mijn vrouw was hoogzwanger toen ze bloedvergiftiging kreeg. Ze voelde zich erg ziek, waardoor ze op het laatste moment toch besloot om de verloskundige te bellen. Ze werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis en de volgende ochtend lieten ze haar bevallen. Zeven weken te vroeg. Maar het had niet veel gescheeld of zowel mijn zoontje als vrouw waren overleden.” Cihan

Lerarentekort zorgt voor achterstand brugklasleerlingen

Door het lerarentekort in het basisonderwijs worstelen steeds meer brugklassers met achterstanden bij belangrijke vakken als Nederlands en wiskunde. Om in de brugklas te kunnen starten, hebben leerlingen een bepaald basisniveau nodig. Volgens docenten in het voortgezet onderwijs ontbreekt die basis steeds vaker. Door het lerarentekort missen kinderen steeds meer lessen en is er weinig tijd voor extra aandacht.

We vroegen of docenten dit probleem herkennen. Docent LotteA legt uit dat zij ook niet de mogelijkheid heeft om leerlingen extra aandacht te geven.

“Toen ik begon met lesgeven een tijd terug was het voor mij wel even slikken. Ik geef les op een categoraal gymnasium, maar elk jaar stijgt ook daar het aantal leerlingen dat extra taal- en rekenondersteuning nodig heeft. Als ik toetsen maak, moet ik ze kort houden omdat leerlingen niet goed kunnen lezen en met historische bronnen veel moeite hebben. Als ik vervolgens nakijk kan en mag ik niet het Nederlands corrigeren; als ik daarmee begin kan ik aan de gang blijven, omdat het dramatisch is hoeveel fouten er gemaakt worden. Het is ook niet meer belangrijk voor ze: ze lezen hun werk niet na en denken niet na voor ze spreken. Nu heb ik het geluk dat ze graag willen leren en gemotiveerd zijn waardoor ze wel luisteren. Maar dat is lang niet overal zo. Waardoor dit komt? Niet alleen het lerarentekort. Leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, gebrek aan respect voor de docent, gebrek aan liefde voor taal, en minder aandacht voor de lessen.” LotteA

Door slimme hacktruc richten WhatsApp-fraudeurs steeds meer schade aan

WhatsApp-fraudeurs hebben in 2019 veel slachtoffers gemaakt. Het bedrag dat zij buitmaakten is vorig jaar verdrievoudigd, tot in totaal ruim 1,5 miljoen euro. Dit komt doordat fraudeurs steeds gewiekster zijn geworden en de voicemail van het slachtoffer weten te hacken om zo in hun WhatsApp-account te komen. Zo kan de hacker zich voordoen als de eigenaar van de telefoon.

We gingen op zoek naar persoonlijke verhalen van slachtoffers. Sil90 vertelt dat het haar meteen duidelijk was toen haar WhatsApp werd gehackt.

“Zo heeft m'n zus ooit berichtjes gekregen van "mij". Ik en m'n vriend waren op vakantie en m'n vriend kreeg ineens bericht van m'n zus of ik nu zo raar aan het doen was of dat het iemand anders was... Ze vond het raar dat terwijl ik op vakantie was ik m'n telefoonnummer had gewijzigd. Ze zal overigens nooit zomaar geld over maken zonder mij echt gesproken te hebben. Snap ook niet dat sommigen dit dus wel zomaar doen. Hoe vaak gebeurt het nu dat je geen geld over kan maken en dat dat dan ook niet kan wachten? Mocht het wel zo zijn, wil je iemand toch eerst persoonlijk even spreken?” Sil90

Ex-zorgmedewerkers doen hun verhaal over de zorgsector

De uitstroom in de zorgsector blijft onverminderd hoog, bleek vorige week al. Op NUjij reageerden veel mensen die in de zorg werken of werkten met hun persoonlijke verhalen. Wij hebben met een aantal van hen contact gezocht en hun ervaringen in een artikel gebundeld.

