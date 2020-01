Goedenavond en welkom bij het liveblog over de uitlevering van de voormalige coffeeshopeigenaar Johan van Laarhoven (59). Hij heeft 5,5 jaar in Thailand in de cel gezeten en kan nu de rest van zijn straf in Nederland uitzitten. Als het aan zijn advocaten ligt, gaat hij echter niet terug de cel in. Mijn naam is Lisa van der Wal en ik hou je op de hoogte van wat er wordt gezegd bij de persconferentie over de zaak.





Sprekers: broer Frans van Laarhoven, politica Vera Bergkamp en advocaten Geert-Jan Knoops en Gerard Spong

