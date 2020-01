Acteur Aart Staartjes is zondag 12 januari overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeluk. Volgens vrienden en collega's is hij de grondlegger van de Nederlandse kindertelevisie. In de jaren zeventig was Staartjes bedenker en samensteller van taboedoorbrekende kinderprogramma's als De Stratemakeropzeeshow ,De film van Ome Willem en J.J. De Bom Voorheen de Kindervriend, waar hij ook in acteerde. Hij speelde rollen in Het Klokhuis en was jarenlang presentator van de nationale intocht van Sinterklaas. Hij was vooral bekend als de wat norse meneer Aart, de rol die hij sinds 1984 speelde in het kinderprogramma Sesamstraat.

Voor een toneelstuk deelde Staartjes de lakens met actrice Wieteke van Dort.

Aart Staartjes als postbode Hein Gatje in 'J.J. de Bom, voorheen De Kindervriend', in 1979.

Kindertelevisieprogramma De Film van Ome Willem, met v.l.n.r. Pieke Dassen (August), Edwin Rutten (Ome Willem), Aart Staartjes (Toon) en Jennifer Willems (Teuntje), jaren '70.

Als Meneer Aart te zien naast Pino in Sesamstraat.

Staartjes speelde de rol van Meneer Aart in Sesamstraat van 1984 tot en met 2018.

Met de wat norse buurman die meneer Aart was, zijn hele generaties opgegroeid.