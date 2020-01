Acteur Aart Staartjes is zondag 12 januari overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeluk. Familie en collega's uit de media reageerden bedroefd op het overlijden van Staartjes.

In de jaren zeventig was Staartjes bedenker en samensteller van taboedoorbrekende kinderprogramma's als De Stratemakeropzeeshow ,De film van Ome Willem en J.J. De Bom Voorheen de Kindervriend, waar hij ook in acteerde. Hij speelde rollen in Het Klokhuis en was jarenlang presentator van de nationale intocht van Sinterklaas. Hij was vooral bekend als de wat norse meneer Aart, de rol die hij sinds 1984 speelde in het kinderprogramma Sesamstraat.

Zonen: 'Dag lieve Aart'

Zonen Hidde en Paul, reageren op Facebook met foto van een portret van hun vader. "Dag liever Aart," zegt Paul Staartjes over zijn vader. "Mooie markante vader, die zijn eigen boek heeft geleefd", aldus Hidde Staartjes. Staartjes heeft drie kinderen uit zijn eerste huwelijk.

Erik van Muiswinkel: 'Zonder Aart was alles anders geweest'

Erik van Muiswinkel werkte onder meer samen met Staartjes bij de nationale Sinterklaasintocht. Van Muiswinkel herdenkt op Twitter het begin van Staartjes' acteercarrière. "Toen hij op de Toneelschool zat, zei de directeur: je moet wel je naam veranderen, dit is een rare naam. Hij piekerde er niet over. Zonder Aart was alles anders geweest."

NTR: 'Grondlegger van de Nederlandse kindertelevisie'

NTR, de televisieomroep van onder meer Sesamstraat en Klokhuis, wenst de familie en naasten veel sterkte toe en is dankbaar voor alles wat Staartjes voor de Nederlandse televisie heeft betekent."Met Aart Staartjes verliest Nederland vandaag de grondlegger van de Nederlandse kindertelevisie", aldus de NTR. "Aart Staartjes heeft de Nederlandse kindertelevisie volwassen gemaakt."

Hakim Traïdia: 'Bedankt Aart voor alles wat je mij hebt gedaan'

Hakim Traïda, die Hakim speelde in Sesamstraat, reageert verdrietig en dankbaar in een bericht op Facebook. Hij noemt hem "de man die mij een straatje verder heeft gebracht. Van de straat naar Sesamstraat." Ondanks dat ze elkaar niet vaak zagen de afgelopen jaren, blijft Traïda Staartjes eeuwig dankbaar.



"Ik hou van je en ik zal je altijd missen. Zoals iedereen in Nederland", aldus Hakim.

Televisiestudio NEP: 'Aart maakte legendarische tv-programma's'

Ook NEP, het bedrijf dat onder meer de afleveringen opnam van Sesamstraat, reageert bedroefd op het overlijden van de acteur. "In onze studio’s maakte Aart met zijn, en onze, collega’s vele afleveringen van Sesamstraat en vele andere legendarische TV programma’s", aldus NEP in een bericht op Facebook. "Wij condoleren de familie, vrienden en collega’s van meneer Aart met dit verlies."

Meneer Aart en Tommie (Foto: Brunopress)