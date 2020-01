Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Sandd-bezorgers zijn niet blij met PostNL

PostNL heeft zoals beloofd ruim zestienduizend Sandd-medewerkers een baan aangeboden. Toch blijkt dat de helft van de postbezorgers de nieuwe arbeidsvoorwaarden niet haalbaar vindt. Zo moet er vijf dagen per week, inclusief zaterdag, gewerkt worden. Bij Sandd was dit slechts twee dagen per week.

Op NUjij vroegen wij naar de ervaringen van de postbezorgers van Sandd. Dhr_Veenstra reageerde dat hij ook het aanbod van PostNL heeft afgewezen.

“Ik heb als 55-jarige tien jaar met plezier voor Sandd gewerkt. Als ik de nieuwsbrief elke keer las, was er geen betere werkgever. Maar de uren die je moet maken en de beloning die je krijgt, is uitbuiting. Een zakcentje. Verder werd je met een app op je telefoon 'gevolgd' of je op tijd de post bezorgde. Absurd, privacy weg. Net zoals jullie schrijven, is mijn baantje ook niet meer haalbaar. Op zaterdag ga ik niet werken.” Dhr_Veenstra

Slachtoffer van vliegramp Faro doet zijn verhaal

De Nederlandse Staat is toch deels aansprakelijk voor de vliegramp die in 1992 plaatsvond in de Portugese plaats Faro, omdat die concludeerde dat de weersomstandigheden tot het ongeluk hebben geleid. Daarmee werd de nabestaanden en slachtoffer de kans ontnomen om goed te onderhandelen over hun schadevergoeding.

Op NUjij werd gediscussieerd over die schadevergoeding. Een lezer wees de redactie van NUjij erop dat een aantal reacties kwetsend waren voor de nabestaanden. Daarop hebben we deze reacties verwijderd. Lezer SRO bleek zelf slachtoffer van de vliegramp. Na het verwijderen van deze reacties vertelde hij hoe deze ramp hem achtervolgt en beantwoordde hij vragen van meerdere NUjij'ers.

“Ik ben bij dit ongeluk zeer zwaar gewond geraakt en mijn vader en stiefmoeder zijn hierbij overleden. Door gemaakte (zorg)kosten hebben wij de fooi die als schadevergoeding is geboden, moeten aannemen. Nu blijkt, na onvolledig geïnformeerd te zijn over de oorzaken. De kosten die ik heb moeten maken in mijn leven overstijgen ver de schadevergoeding die wij gekregen hebben. Tot op de dag vandaag ondervind ik de gevolgen van deze ramp. Vooral fysiek, maar op dit soort dagen ook weer mentaal.” SRO

Australië ontkent invloed klimaatverandering op enorme bosbranden

De drie jaar aanhoudende droogte in Australië is de voornaamste reden dat bosbranden dit jaar zo uit de hand lopen, zeggen klimaatwetenschappers. Volgens hen wordt de droogte versterkt door klimaatverandering. Toch blijft de Australische regering dit verband ontkennen en zegt dat de branden natuurlijke oorzaken hebben. Daarom is de regering ook niet van plan de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Op NUjij zijn sommige lezers verontwaardigd over de houding van Australië. Zo vindt Monica het opmerkelijk dat zij wel haar best doet om haar uitstoot te verlagen, terwijl Australië dit weigert.

“Ik wil graag geld overmaken om Australië te helpen, maar met zulke domme uitspraken van de premier moet ik wel even iets wegslikken. Zelf doe ik echt mijn best om minder CO2 te produceren door keuzes qua consumeren, vervoer, vakantiebestemming. Maar als zulke machtige mensen gewoon wegkijken en net doen of er niets aan de hand is... deprimerend. Hoe dan ook, ik zal doneren (WNF) en ik blijf op mijn 'voetafdruk' letten. De wetenschap is heel duidelijk en iedereen die een beetje om zich heen kijkt, weet sowieso wel wat er aan de hand is.” Monica

Uitstroom in zorgsector zorgwekkend

De uitstroom in de zorgsector blijft onverminderd hoog. In twaalf maanden tijd kwamen er 152.000 nieuwe mensen bij, maar stapten er ook maar liefst 111.000 medewerkers uit de zorg. Veel medewerkers vertrekken vanwege het gebrek aan inhoudelijke uitdaging op de werkvloer en loopbaanperspectief.

Op NUjij mengden diverse zorgmedewerkers zich in de discussie. Zij zien ook andere redenen om uit de zorg te stappen. Bijvoorbeeld een laag salaris en te hoge verwachtingen. Lezer ArjanH leg de situatie uit.

“Dat vind ik als verpleegkundige niet zo raar. Jong gediplomeerden krijgen veel te veel verantwoordelijkheid. Verder wordt er als beginnend verpleegkundige gewoon misbruik van je gemaakt. Je wordt bijvoorbeeld slecht of niet ingewerkt. Ze nemen je eerst aan als vakantiekracht om je minder te betalen. Ze plannen je rustig veel te veel uren in (maar ze willen geen fulltime contract geven). Verder vind men het prima dat je na vier uur slaap na je nachtdienst nog even een MDO komt draaien. Nu zou je denken: daar ben je toch zelf bij? Dat is inderdaad zo, maar je bent als beginnende werkende vaak blij met je baan. Zodat je bovenstaande maar voor lief neemt. Het gevolg hiervan is dat veel beginnende zorgmedewerkers het na een paar jaar wel gezien hebben of gewoon zwaar ziek thuis komen te zitten. Ik vind het niet zo raar hoor dat er zorgmedewerkers tekortkomen. Er is gewoon te weinig toezicht op en oog voor de arbeidsomstandigheden binnen de zorg.” ArjanH

Voor een compleet overzicht zijn we bezig met een follow-up op basis van de gedeelde ervaringen op NUjij.

Vuurwerkshow hét alternatief bij vuurwerkverbod?

Ook deze week werd ruimschoots aandacht besteed aan de vuurwerkdiscussie. We riepen onze lezers op hun vragen te stellen aan de redactie. De vraag of vuurwerkshows op grote schaal organiseren wel haalbaar is, bleek bij velen te leven. Op basis daarvan zochten we contact met de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland, die vertelde dat dit nog niet zo makkelijk is.

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.