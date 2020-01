Voormalig radio-dj Tom Mulder is op 72-jarige leeftijd overleden. Mulder maakte jarenlang programma's voor Radio Veronica, TROS, Radio 3 en Radio 10 Gold.

Mulder begon zijn carrière in 1969 bij Radio Veronica, waar hij onder de naam Klaas Vaak het avondprogramma Radio Drama presenteerde. In 1973 stapte hij over naar de TROS, waar hij in diverse programma's te horen was, waaronder in het succesvolle spelletje Vijftig Pop of een Envelop.

Hij verscheen ook op televisie, in shows als Ren Je Rot en Te land, ter zee en in de lucht.

Vanaf de jaren negentig maakte Mulder programma's voor Radio 10 Gold. Wegens gezondheidsklachten moest hij in 2006 stoppen met zijn radiowerkzaamheden. In 2004 won hij een Marconi Award, een prijs voor radioprogramma's en radiopresentatoren, voor zijn hele oeuvre.