De hele week zal er geen reclameblok te zien zijn voorafgaand aan de nieuwe talkshow Op1. Dat bevestigt Ster-directeur Frank Vormer dinsdagavond aan NU.nl. Doel is om het programma een zetje in de rug te geven in de strijd om de kijkcijfers met RTL-concurrent Jinek.

Alhoewel Ster-directeur Frank Vormer dinsdagmiddag nog vertelde dat het weglaten van het reclameblok voorafgaand aan de eerste uitzending van talkshow Op1 een eenmalige actie was, gebeurde dat bij de tweede aflevering dinsdagavond opnieuw. Hernieuwd overleg met de NPO resulteerde in de afspraak dat het programma deze hele week zonder reclame aanvangt.

Door het weglaten van het reclameblok van Ster, het bedrijf dat de reclame op de publieke omroep verzorgt, begon Op1 maandag enkele minuten eerder dan Jinek, de talkshow van Eva Jinek op RTL 4. Een tactische zet om zoveel mogelijk kijkers als eerste te laten schakelen op Op1 en zo te binden aan het nieuwe programma die in ieder geval bij de eerste poging goed uitpakte. Op maandagavond stemden er bijna 1,1 miljoen mensen af op Op1, terwijl Jinek net onder een miljoen kijkers uitkwam.

Volmer zegt dinsdagavond in gesprek met NU.nl dat overleg tussen Ster en NPO er toe geleid heeft dat Op1 ook op dinsdag zonder voorafgaand reclameblok begon na Opgelicht! en indien mogelijk deze hele week zonder reclameblok aan het begin van de uitzending wordt uitgezonden. "Dat leidt ook niet tot verlies van inkomsten", zegt Volmer. "Er mag maximaal twaalf minuten aan reclame per uur worden uitgezonden. De geschrapte reclames kunnen die avond dan dus ook op een ander moment worden uitgezonden."

'Op1 heeft draaiuren nodig'

Volgens Volmer is het in het belang van Ster dat Op1 goede kijkcijfers haalt en zo een goede start maakt bij de kijkers: "Wij zijn daarin ook belanghebbend. Dat stemmen we daarom af met de NPO. Op1 heeft draaiuren nodig. Hoe sneller en hoe beter dat programma een succes is, hoe beter het ook voor ons is. Toen De Luizenmoeder begon rekenden we op 300.00 kijkers en dat werden er later drie miljoen. Dat zien wij dan natuurlijk graag. Dus als we Op1 op deze manier een zetje kunnen geven, dan doen we dat graag."

"Zo liggen de afspraken met onze adverteerders ook", vervolgt Volmer. "In dit geval lagen er ook geen afspraken met klanten die hun reclame per se vlak voor Op1 uitgezonden wilden hebben. NPO 1 is een sterke zender met verspreid over de avond diverse prime time-momenten waar we onze boodschappen kwijt kunnen." In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld een belangrijke voetbalwedstrijd of een doelgroepprogramma, betalen adverteerders extra om op een specifiek tijdstip voor, na of tijdens een vooraf bepaalde uitzending hun reclamespot op de buis te brengen.

Kijkcijferoorlog tussen Op1 en Jinek

De Ster-directeur beseft zich terdege dat zijn organisatie onderdeel is van de kijkcijferoorlog die tussen de talkshows Op1 en Jinek is uitgebroken. "Maar dat is vooral iets wat de media interessant vinden. Dagkoersen zijn leuk en ik ben ook benieuwd naar de kijkcijfers die woensdagochtend bekend worden. Maar wij kijken vooral naar de langere termijn."

Vormer heeft naar eigen zeggen ook niet wakker gelegen van het vertrek van Eva Jinek naar RTL. "Het was jammer want het is een top-presentatrice. Maar er zijn ook voorbeelden van mensen die naar de commerciële omroep overstapten en daar in tegenstelling tot bij de publieke omroep niet goed scoorden. Jack Spijkerman en Twan Huys bijvoorbeeld. Maar als Op1 als vervanger van Pauw - want zo zie ik het nu - ongeveer een miljoen kijkers blijft trekken en Jinek ook, dan hoor je mij niet klagen. Want dan is dat goed voor iedereen."

Jinek begint eerder

RTL, dat Jinek tegen de gewoonte van de commerciële omroep in uitzendt zonder onderbrekende reclameblokken, reageerde dinsdagavond overigens op de zet van de NPO door het aanvangstijdstip van Jinek te vervroegen naar 22.15 uur. Daardoor begon de talkshow van Eva Jinek net wat eerder dan Op1.