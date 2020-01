De maandag start grotendeels bewolkt met vooral in het noorden gemiezer. Later op de dag is het droog met vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen zon.

Het wordt hooguit 8 graden met een matige zuid- tot zuidwestenwind. Langs de kust is die af en toe krachtig.

In de avond neemt de bewolking weer toe en in de nacht naar dinsdag valt soms regen. Dinsdag overdag is het weer op de meeste plaatsen droog.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 8° 4° ZW 5 Woensdag 11° 7° ZW 5 Donderdag 10° 4° Z 5 Vrijdag 9° 3° ZW 4 Zaterdag 6° 3° ZZW 4

