Vandaag houdt de bewolking de overhand, maar soms is er ook een glimp van de zon te zien. Het blijft grotendeels droog met hier en daar wat lichte motregen.

In het uiterste noordoosten is de temperatuur in de nacht dicht bij het vriespunt gekomen en er bestaat daar dus kans op gladheid.

De middagtemperatuur wordt 6 tot 8 graden.

De wind komt uit het zuidwesten en is matig, in het Waddengebied af en toe vrij krachtig.

Maandag verloopt ook grotendeels droog, pas 's avonds valt in het westen wat regen. Met 5 of 6 graden is het wel wat minder zacht.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Maandag 6° 4° ZW 3 Dinsdag 8° 4° ZW 5 Woensdag 11° 7° ZW 5 Donderdag 10° 4° Z 5 Vrijdag 7° 3° WZW 4

Kijk hier de vooruitzichten op jouw locatie.