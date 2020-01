Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Rond de feestdagen stond op NUjij één thema centraal: vuurwerk. Rond de jaarwisseling laaide discussie weer op. Moet deze traditie tijdens Oud en Nieuw in stand worden gehouden of is het tijd voor een vuurwerkverbod?

Belangrijkste argumenten tegen een vuurwerkverbod Het is een traditie: mensen ervaren plezier.

Een verbod is lastig te handhaven.

Een verbod kan illegaliteit in de hand werken.

Er werd dit jaar 77 miljoen euro uitgegeven aan vuurwerk, een recordbedrag. Op NUjij blijkt dat mensen graag vuurwerk afsteken. Lezer Ray_Delft herkent dat gevoel.

“In mijn jeugd vond ik het reuze spannend om vuurwerk te kopen en af te steken. Dagenlang waren we ermee zoet.” Ray_Delft

Toch geniet niet iedereen van dat geknal. Daarom breekt lezer Martijn_R een lans voor de vuurwerkliefhebber.

“Het probleem is dat alles wat men zelf niet leuk vindt maar verboden moet worden tegenwoordig. Er is geen tolerantie meer naar elkaar toe en naar elkaars hobby. Mensen willen wel vuurwerk verbieden omdat zij er een beetje last van hebben. Maar bijvoorbeeld het uitgaan, de festivals, autoraces, vliegvakanties die zij zelf zo leuk vinden en waar anderen op hun beurt weer overlast door ervaren, zijn heilig. En daar mag met geen vinger aangekomen worden. Iedereen heeft zijn eigen hobby's, respecteer dat een beetje.” Martijn_R

Zolang er maar verantwoord mee omgegaan wordt, is een vuurwerkverbod ook niet nodig, vindt lezer Hanz1951.

“Indien vuurwerk zou worden gebruikt waarvoor het is toegelaten, hoeft zo’n verbod er voor mij niet te komen. Als het enkel op die ene avond, op een verantwoorde manier wordt afgestoken ter verhoging van de feestvreugde, blijf ik er wel voor binnen, met mijn copd en mijn bange honden. Dat doe ik eigenlijk toch al 364 dagen per jaar, die ene avond kan er dan wel bij.” Hanz1951

'Vuurwerk niet de enige, wel belangrijke oorzaak van ellende'

Belangrijkste argumenten voor een vuurwerkverbod Ieder jaar zijn er vuurwerkslachtoffers. Achttien mensen werden behandeld in het Oogziekenhuis Rotterdam en zeker vijftig mensen werden behandeld door plastische chirurgen voor onder meer 'verwoeste handen'.

Het veroorzaakt schade. Deze jaarwisseling is er minimaal 15 miljoen euro aan schade aangericht aan auto's en huizen.

Het veroorzaakt overlast, ook voor bange (huis)dieren.

Door de verschillende incidenten dit jaar is lezer Bas_Drijver inmiddels voor een vuurwerkverbod. Zijn reactie vat het gevoel van de groep voorstanders van het verbod goed samen.

“Ik zou het jammer vinden dat “de goeden” (de meerderheid die zich gewoon aan de regels houdt) daaronder moeten lijden. Ik vind echter dat het anno 2020 niet meer aanvaardbaar is dat een feest zoveel schade en letsel oplevert, en zo veel overlast dat een hele grote groep mensen er geen enkel plezier aan beleeft. Ik denk dat vuurwerk niet de enige, maar wel een hele belangrijke oorzaak is van alle ellende. Een beschaafde en volwassen reactie zou zijn: we stoppen met consumentenvuurwerk en we gaan daar alternatieven voor bedenken. Het wordt een hele uitdaging om dat te organiseren, maar het is de moeite waard.” Bas_Drijver

Een van de veelgehoorde alternatieven is een georganiseerde vuurwerkshow en het instellen van vuurwerkzones in plaats van vuurwerkvrije zones. Verder werd een minimumleeftijd voor het afsteken van vuurwerk besproken.

“Tot sinds kort was ik een voorstander van het vrij verkrijgbaar zijn van vuurwerk, maar het is overduidelijk dat ouders hun kinderen te veel los laten, met alle gevolgen van dien. In eerste instantie zat ik nog te denken, misschien een verbod op afsteken voor een ieder onder de 18 jaar, maar dat is niet te handhaven en cultureel zit het er te veel in dat het 'maar' vuurwerk is. Nee, een algeheel verbod vind ik meer op de plaats. Mensen hebben het voor zichzelf verpest. Kennelijk zijn Nederlanders niet volwassen genoeg om er mee om te gaan. Dan maar niet.” Shangori

Hoewel de categorie-F3-vuurwerk volgend jaar verboden wordt, is de politiek terughoudend in een verder verbod op vuurwerk. Voorlopig ziet het er dan ook niet naar uit dat er in 2020 zo'n algeheel verbod wordt ingesteld. Het blijft dus belangrijk om veilig met vuurwerk om te gaan, adviseert ook lezer Romario1.